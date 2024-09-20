Пушич розлютився під час відповіді на запитання про гравців Шахтаря

Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" розпочав виступ у новому форматі Ліги чемпіонів із нічиєю проти італійської "Болоньї". Головний тренер української команди Марино Пушич був розчарований результатом протистояння.

Наставник розлютився після одного із питань на післяматчевій пресконференції, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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"Шахтар" втратив в Італії не лише два бали, а й двох основних футболістів. Данило Сікан та Юхим Конопля пішли з поля ще в першому таймі через травми. Заміни, які провів Маріно Пушич, не допомогли команді здобути перемогу на виїзді.

Маріно Пушич керує грою команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Різка відповідь Пушича журналістам

Одна з журналісток запитала тренера, чому він випустив на поле Невертона, а не Траоре. Це питання розлютило Маріно Пушича. Він підвищив голос і жестикулював під час відповіді.

Адама Траоре після матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наставник "гірників" розповів, що не думає про імена, коли проводить заміни. Він бачить, які позиції необхідно посилити та реагує на гру "Шахтар". У той момент матч Пушич вирішив, що ігрові якості Невертона потрібні команді.

"Не бачу сенсу в таких питаннях. У нас 24 гравці, всі вони можуть грати, і в цьому немає жодної проблеми", — заявив Пушич.

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