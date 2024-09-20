Різник та Педро Енріке потрапили до символічної збірної першого туру ЛЧ

Дмитро Різник та Маріно Пушич. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Донецький "Шахтар" стартував із нічиєю у новому форматі Ліги чемпіонів. Одразу два футболісти української команди потрапили до символічної збірної першого туру основного етапу єврокубкового турніру.

УЄФА визнав найкращим футболістом матчу захисника Миколу Матвієнка, але аналітичний портал WhoScored звернув увагу на інших футболістів.

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Воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник та лівий захисник української команди Педро Енріке заробили місця у символічній збірній першого туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored. Компанію "гірникам" склали зірки світового спорту.

Дмитро Різник на тренуванні. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Символічна збірна ЛЧ

Нічия на полі "Болоньї" не завадила двом гравцям "Шахтаря" виявити свої найкращі якості у єврокубковому матчі. Різник п'ять разів врятував свої ворота та отримав оцінку 8,2. Дії бразильського захисника оцінили в 7,6 бала.

Символічна збірна першого туру ЛЧ. Скриншот WhoScored

Найбільше представництво у символічній збірній першого туру ЛЧ виявилося у мюнхенської "Баварії". До команди потрапили чотири футболісти німецької команди. Харрі Кейн, який забив "Динамо" (Загреб) одразу чотири голи, отримав 10 — це найвищий бал.

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