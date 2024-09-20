Ямаль встановив новий особистий рекорд у невдалому для Барселони матчі

Ламін Ямал встановив унікальний рекорд у Лізі чемпіонів — Барселону це не врятувало
У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів "Монако" обіграв "Барселону". Каталонська команда опинилася у меншості на початку матчу.
Лідер "Барселони" Ламін Ямал став автором ще одного унікального досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Барселона" залишилася у меншості вже на десятій хвилині матчу з "Монако", коли захисника Еріка Гарсія було вилучено з поля. Через шість хвилин Магнес Акліуш вивів господарів поля вперед у рахунку. Ламін Ямал відновив паритет у середині тайму, але на 71-й хвилині Іленіхена приніс "Монако" перемогу.
Рекорд "Барселони"
Каталонці стартували в Лізі чемпіонів з поразки, проте вболівальники команди мають привід для радості. Юний лідер "Барселони" Ламін Ямал забив гол у віці 17 років та 68 днів. Він став другим наймолодшим автором м'яча "Барселони" у Лізі чемпіонів. Абсолютний рекорд у складі "синьо-гранатових" утримує Ансу Фаті. Він забив "Інтеру" у 2019 році у віці 17 років та 40 днів.
Також Ламін Ямал є четвертим наймолодшим автором забитого м'яча в історії Ліги чемпіонів. Нинішнього сезону юний футболіст зіграв за "Барселону" вже шість матчів у різних турнірах. Він забив чотири голи й зробив стільки ж результативних передач.
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