Анатолій Трубін виграв свій перший матч в Лізі чемпіонів цього сезону

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів лісабонська "Бенфіка" на виїзді зіграла проти "Црвени Звезди". З перших хвилин у старті португальців вийшов на поле український голкіпер Анатолій Трубін.

"Бенфіка" виграла матч з рахунком 2:1, передає портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" активніше почала матч та шокувала господарів. Спершу гол на 9-й хвилині забив Керем Актюркоглу.

У Середині першого тайму Оркун Кекчю подвоїв перевагу португальців.

У кінці матчу Мілсон завдяки жахливій грі захисників "Бенфіки" відквитав один м'яч.

Статистичний портал WhoScored за підсумками матчу поставав Трубіну оцінку 6.5 балів — середній показник по команді.

"Црвена Звезда" — "Бенфіка" — 1:2

Голи: Мілсон, 86 - Актюркоглу, 9, Кекчю, 29

"Црвена Звезда": Глазер — Мімович (Далсіу, 27), Джига, Спаїч, Сол — Крунич (Ілич, 82), Елшнік, Катомпа Мвумпа — Іванич, Олаїнка (Мендеш Жуан Мілсон, 71), Бруно (Ндіай, 71)

"Бенфіка": Трубін — Ба (Каборе, 37), Отаменді, Сілва, Каррерас — Ді Марія (Ба, 88), Кекчю (Бесте, 88), Флорентіну, Актюркоглу — Ролльгайзер (Еурснес, 56), Павлідіс (Амдуні, 88)

Попередження: Мвумпа, Сол — Каррерас, Еурснес.

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