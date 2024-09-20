Анатолий Трубин выиграл свой первый матч в Лиге чемпионов этого сезона

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" на выезде сыграла против "Црвены Звезды". С первых минут в старте португальцев вышел на поле украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" выиграла матч со счетом 2:1, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трубин выиграл первый матч в Лиге чемпионов

"Бенфика" активнее начала матч и шокировала хозяев. Сначала гол на 9-й минуте забил Керем Актюркоглу.

В середине первого тайма Оркун Кекчю удвоил преимущество португальцев.

В конце матча Милсон благодаря ужасающей игре защитников "Бенфики" отквитал один мяч.

Статистический портал WhoScored по итогам матча дала Трубину 6.5 баллов — средний показатель по команде.

"Црвена Звезда" — "Бенфика" — 1:2

Голы: Милсон, 86 — Актюркоглу, 9, Кекчю, 29

"Црвена Звезда": Глазер — Мимович (Далсиу, 27), Джига, Спаич, Сол — Крунич (Илич, 82), Елшник, Катомпа Мвумпа — Иваныч, Олаинка (Мендеш Жуан Милсон, 71), Бруно (Ндиай, 71)

"Бенфика": Трубин — Ба (Каборе, 37), Отаменди, Силва, Каррерас — Ди Мария (Ба, 88), Кекчю (Бесте, 88), Флорентину, Актюркоглу — Ролльгайзер (Эурснес, 56), Павлидис (8) )

Предупреждения: Мвумпа, Сол — Каррерас, Эурснес.

Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.

Красюк раскрыл правду, почему Усика задержали в Польше.

Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком речь.

Задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.

Жена футболиста "Шахтера" показала свои формы перед матчем Лиги чемпионов — фото.