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Трубин помог Бенфике победить дружественный к России клуб в Лиге чемпионов

20 сентября 2024 00:10
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Анатолий Трубин выиграл свой первый матч в Лиге чемпионов этого сезона
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" на выезде сыграла против "Црвены Звезды". С первых минут в старте португальцев вышел на поле украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" выиграла матч со счетом 2:1, передает портал Новини.LIVE.

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"Бенфика" активнее начала матч и шокировала хозяев. Сначала гол на 9-й минуте забил Керем Актюркоглу.

В середине первого тайма Оркун Кекчю удвоил преимущество португальцев.

В конце матча Милсон благодаря ужасающей игре защитников "Бенфики" отквитал один мяч.

Статистический портал WhoScored по итогам матча дала Трубину 6.5 баллов — средний показатель по команде.

"Црвена Звезда" — "Бенфика" — 1:2

Голы: Милсон, 86 — Актюркоглу, 9, Кекчю, 29

"Црвена Звезда": Глазер — Мимович (Далсиу, 27), Джига, Спаич, Сол — Крунич (Илич, 82), Елшник, Катомпа Мвумпа — Иваныч, Олаинка (Мендеш Жуан Милсон, 71), Бруно (Ндиай, 71)

"Бенфика": Трубин — Ба (Каборе, 37), Отаменди, Силва, Каррерас — Ди Мария (Ба, 88), Кекчю (Бесте, 88), Флорентину, Актюркоглу — Ролльгайзер (Эурснес, 56), Павлидис (8) )

Предупреждения: Мвумпа, Сол — Каррерас, Эурснес.

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