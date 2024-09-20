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Магучіх хотіла піти зі спорту заради музичної кар'єри — сестра чемпіонки вперше розкрила правду

20 вересня 2024 09:44
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Сестра Магучіх розповіла, як Ярослава хотіла завершити кар'єру
Ярослава Магучіх відсвяткувала день народження. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх могла не досягти статусу однієї з найперспективніших спортсменок світу. Декілька років тому перед українкою стояв тяжкий вибір.

Сестра чемпіонки Анастасія Магучіх в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла, чим Ярослава захоплювалася окрім спорту.

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У четвер, 19 вересня, Ярославі Магучіх виповнилося 23 роки. Золота чемпіонка Парижа дозволила собі відпустку на одному з морських курортів, а її сестра розповіла, якою була спортсменка в юності.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх після завершення сезону. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Як Магучіх обрала спорт

Старша сестра олімпійської чемпіонки згадала, що Ярослава дуже любила співати та серйозно займалася цим захопленням. Якоїсь миті Магучіх хотіла навіть завершити спортивну кар'єру, щоб розвивати свій вокальний талант.

Анастасія та Ярослава Магучих
Анастасія та Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Улюбленою піснею Ярослави була композиція "Як у нас в Україні", з якою Магучіх вступала до музичної школи. Спочатку її не хотіли брати, але майбутня спортсменка виявила завзятість. Коли вона зробила вибір на користь спортивної кар'єри, то вже освітяни не хотіли відпускати талановиту дівчину.

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