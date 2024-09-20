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Магучих хотела уйти из спорта ради музыкальной карьеры — сестра чемпионки впервые раскрыла правду

20 сентября 2024 09:44
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Сестра Магучих рассказала, как Ярослава хотела завершить карьеру
Ярослава Магучих отпраздновала день рождения. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих могла не достигнуть статуса одной из самых перспективных спортсменок мира. Несколько лет назад перед украинкой стоял тяжелый выбор. 

Сестра чемпионки Анастасия Магучих в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказала, чем Ярослава увлекалась помимо спорта. 

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В четверг, 19 сентября, Ярославе Магучих исполнилось 23 года. Золотая чемпионка Парижа позволила себе отпуск на одном из морских курортов, а ее сестра рассказала, какой спортсменка была в юности. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих после завершения сезона. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Как Магучих выбрала спорт 

Старшая сестра олимпийской чемпионки вспомнила, что Ярослава очень любила петь и серьезно занималась этим увлечением. В какой-то момент Магучих хотела даже завершить спортивную карьеру, чтобы развивать свой вокальный талант. 

Анастасия и Ярослава Магучих
Анастасия и Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Любимой песней Ярославы была композиция "Как у нас в Украине", с которой Магучих поступала в музыкальную школу. Сначала ее не хотели брать, но будущая спортсменка проявила упорство. Когда она сделала выбор в пользу спортивной карьеры, то уже педагоги не хотели отпускать талантливую девушку.

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