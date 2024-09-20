Сестра Магучих рассказала, как Ярослава хотела завершить карьеру

Магучих хотела уйти из спорта ради музыкальной карьеры — сестра чемпионки впервые раскрыла правду
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих могла не достигнуть статуса одной из самых перспективных спортсменок мира. Несколько лет назад перед украинкой стоял тяжелый выбор.
Сестра чемпионки Анастасия Магучих в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказала, чем Ярослава увлекалась помимо спорта.
В четверг, 19 сентября, Ярославе Магучих исполнилось 23 года. Золотая чемпионка Парижа позволила себе отпуск на одном из морских курортов, а ее сестра рассказала, какой спортсменка была в юности.
Как Магучих выбрала спорт
Старшая сестра олимпийской чемпионки вспомнила, что Ярослава очень любила петь и серьезно занималась этим увлечением. В какой-то момент Магучих хотела даже завершить спортивную карьеру, чтобы развивать свой вокальный талант.
Любимой песней Ярославы была композиция "Как у нас в Украине", с которой Магучих поступала в музыкальную школу. Сначала ее не хотели брать, но будущая спортсменка проявила упорство. Когда она сделала выбор в пользу спортивной карьеры, то уже педагоги не хотели отпускать талантливую девушку.
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