Ямаль установил новый личный рекорд в неудачном для Барселоны матче

Ламин Ямал празднует гол. Фото: Reuters/Manon Cruz

В рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Монако" обыграл дома "Барселону". Каталонская команда оказалась в меньшинстве в начале матча.

Лидер "Барселоны" Ламин Ямал стал автором еще одного уникального достижения, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Барселона" осталась в меньшинстве уже на десятой минуте матча с "Монако", когда защитник Эрик Гарсия был удален с поля. Через шесть минут Магнес Аклиуш вывел хозяев поля вперед в счете. Ламин Ямал восстановил паритет в середине тайма, но на 71-й минуте Иленихена принес "Монако" победу.

Ламин Ямал борется с соперником. Фото: Reuters/Manon Cruz

Рекорд "Барселоны"

Каталонцы стартовали в Лиге чемпионов с поражения, однако у болельщиков команды есть повод для радости. Юный лидер "Барселоны" Ламин Ямал забил гол в возрасте 17 лет и 68 дней. Он стал вторым самым молодым автором мяча "Барселоны" в Лиге чемпионов. Абсолютный рекорд в составе "сине-гранатовых" удерживает Ансу Фати. Он забил "Интеру" в 2019 году в возрасте 17 лет и 40 дней.

Также Ламин Ямал является четвертым самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне юный футболист сыграл за "Барселону" уже шесть матчей в разных турнирах. Он забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

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