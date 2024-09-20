Ризнык и Педро Энрике попали в символическую сборную первого тура ЛЧ

Дмитрий Ризнык и Марино Пушич. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Донецкий "Шахтер" стартовал с ничьей в новом формате Лиги чемпионов. Сразу два футболиста украинской команды попали в символическую сборную первого тура основного этапа еврокубкового турнира.

УЕФА признал лучшим футболистом матча защитника Николая Матвиенко, но аналитический портал WhoScored обратил внимание на других футболистов.

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Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и левый защитник украинской команды Педро Энрике заработали места в символической сборной первого тура Лиги чемпионов по версии WhoScored. Компанию "горнякам" составили звезды мирового спорта.

Дмитрий Ризнык на тренировке. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Символическая сборная ЛЧ

Ничья на поле "Болоньи" не помешала двум игрокам "Шахтера" проявить свои лучшие качества в еврокубковом матче. Ризнык пять раз спас свои ворота и получил оценку 8,2. Действия бразильского защитника были оценены в 7,6 балла.

Символическая сборная первого тура ЛЧ. Скриншот WhoScored

Наибольшее представительство в символической сборной первого тура ЛЧ оказалось у мюнхенской "Баварии". В команду попали четыре футболиста немецкой команды. Харри Кейн, который забил "Динамо" (Загреб) сразу четыре гола, получил 10 — это высший балл.

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