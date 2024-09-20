Ризнык и Педро Энрике попали в символическую сборную первого тура ЛЧ

Ризнык был признан лучшим вратарем первого тура Лиги чемпионов — что известно
Донецкий "Шахтер" стартовал с ничьей в новом формате Лиги чемпионов. Сразу два футболиста украинской команды попали в символическую сборную первого тура основного этапа еврокубкового турнира.
УЕФА признал лучшим футболистом матча защитника Николая Матвиенко, но аналитический портал WhoScored обратил внимание на других футболистов.
Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык и левый защитник украинской команды Педро Энрике заработали места в символической сборной первого тура Лиги чемпионов по версии WhoScored. Компанию "горнякам" составили звезды мирового спорта.
Символическая сборная ЛЧ
Ничья на поле "Болоньи" не помешала двум игрокам "Шахтера" проявить свои лучшие качества в еврокубковом матче. Ризнык пять раз спас свои ворота и получил оценку 8,2. Действия бразильского защитника были оценены в 7,6 балла.
Наибольшее представительство в символической сборной первого тура ЛЧ оказалось у мюнхенской "Баварии". В команду попали четыре футболиста немецкой команды. Харри Кейн, который забил "Динамо" (Загреб) сразу четыре гола, получил 10 — это высший балл.
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