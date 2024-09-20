Пушич разозлился во время ответа на вопрос об игроках Шахтера

Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" начал выступление в новом формате Лиги чемпионов с ничьей против итальянской "Болоньи". Главный тренер украинской команды Марино Пушич был разочарован итогом противостояния.

Наставник разозлился после одного из вопросов на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт "горняков".

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"Шахтер" потерял в Италии не только два балла, но и двух основных футболистов. Даниил Сикан и Ефим Конопля ушли с поля еще в первом тайме из-за травм. Замены, которые провел Марино Пушич, не помогли команде добиться победы на выезде.

Марино Пушич руководит игрой команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Резкий ответ Пушича журналистам

Одна из журналисток спросила тренера о том, почему он выпустил на поле Невертона, а не Траоре. Этот вопрос разозлил Марино Пушича. Он повысил голос и жестикулировал во время ответа на него.

Адама Траоре после матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Наставник "горняков" рассказал, что не думает об именах, когда проводит замены. Он видит, какие позиции необходимо усилить и реагирует на игру "Шахтер". В тот момент матч Пушич решил, что игровые качества Невертона необходимы команде.

"Не вижу смысла в таких вопросов. У нас 24 игрока, все они могут играть, и в этом нет никакой проблемы", — заявил Пушич.

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