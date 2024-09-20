Довбик поговорил с разгневанными болельщиками Ромы

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Итальянская "Рома" пережила непростые изменения на старте нынешнего сезона. Серия матчей без побед привела к отставке главного тренера команды Даниэле Де Росси.

Тренировками "Ромы" руководит хорватский наставник Иван Юрич, сообщает Retesport.

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В первых четырех турах чемпионата Италии "Рома" набрала всего три балла и расположилась на 16 месте в турнирной таблице. Руководство клуба отправило в отставку Даниэле Де Росси, который был инициатором перехода Артема Довбика в "Рому". Футболистам команды пришлось встретиться с болельщиками и ответить на ряд вопросов.

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Что Довбик ответил тифози

Руководство "Ромы" организовало встречу футболистов с объединенным сообществом болельщиков команды. Несколько игроков ответили на вопросы тифози и пообещали в ближайшее время исправить результаты команды.

"Рад всех вас тут видеть. У "Ромы" действительно сложный период, но совсем скоро мы вместе отпразднуем успехи", — заявил Довбик.

Украинский форвард уже забил один гол за "Рому". В воскресенье, 22 сентября, римская команда сыграет против "Удинезе" в рамках чемпионата Италии.

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