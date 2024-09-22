Энтони Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа на стадионе Уэмбли — видео

Дюбуа отправил Джошуа на настил ринга. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В Лондоне на легендарном футбольном стадионе "Уэмбли" прошло большое боксерское шоу шейхов из Саудовской Аравии. В главном событии турнира сразились чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Энтони Джошуа.

Бой завершился нокаутом в пятом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Интересно, что матч стал рекордным, поскольку на стадионе собралось 98 128 зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал бою Джошуа с Владимиром Кличко на "Уэмбли" — 90 тысяч человек.

Стадион "Уэмбли" во время боя Джошуа — Дюбуа. Фото: x.com/Turki_alalshikh/

Бой Дюбуа — Джошуа

Дюбуа очень активно начал поединок, набросившись на соперника с сериями ударов. Чтобы противостоять такой работе, Джошуа много двигался, но одна из комбинаций потрясла его. В концовке первого раунда Даниэль тяжелым правым оверхендом отправил Энтони в нокдаун.

Дюбуа разбивал Джошуа в одну калитку и в третьем раунде Даниэль снова свой перевес в бою превратил в нокдаун.

В начале четвертого раунде Дюбуа снова отправил Дюбуа в нокдаун, но рефери ошибся и его не зафиксировал.

Пятый раунд стал финальным для Джошуа. Энтони удалось потрясти соперника, и он пошел его добивать. Зажатый в углу ринга Дюбуа встретил атаку оппонента так, что Джошуа распластался по рингу — нокаут.

Дюбуа победно вскинул руку вверх. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Для Дюбуа это 22-я победа в карьере и 21-я нокаутом при двух поражениях. У Джошуа это четвертый проигранный бой при 28 победах и 25 досрочных.

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