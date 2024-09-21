Усик прибыл в Лондон на бой Дюбуа — Джошуа, где будет присутствовать в рингсайде

Усик прилетел на бой Дюбуа — Джошуа в Лондон — его будет ждать Фьюри
В Лондоне на легендарном футбольном стадионе "Уэмбли" состоится поединок чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа. В рингсайде будет присутствовать украинец Александр Усик.
Объединенный чемпион Усик уже прилетел в Лондон, о чем сообщил в Instagram.
Прилетела команда Усика
Специально для поездки в Лондон для всей команды Усика пошили спортивные костюмы с надписью "бесспорный".
Этими костюмами Усик хочет напомнить, что именно он остается абсолютным чемпионом мира несмотря на то, что титул IBF у него забрали, и подарили Дюбуа.
Также на бой Дюбуа — Джошуа приедет соперник Усика Тайсон Фьюри. Украинец и британец затем проведут реванш 21 декабря в Саудовской Аравии.
Отметим, что бой Дюбуа — Джошуа станет рекордным по количеству зрителей — на событие продано 96 000 билетов.
Напомним, Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком идет речь.
Довбик успокоил болельщиков "Ромы" лишь тремя фразами — что сказал форвард.
Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.
Буряк объяснил, что поможет "Динамо" победить "Лацио" в Лиге Европы.
Магучих хотела уйти из спорта ради музыкальной карьеры — сестра чемпионки впервые раскрыла правду.
Читайте Новини.LIVE!