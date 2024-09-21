Усик прибыл в Лондон на бой Дюбуа — Джошуа, где будет присутствовать в рингсайде

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

В Лондоне на легендарном футбольном стадионе "Уэмбли" состоится поединок чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа. В рингсайде будет присутствовать украинец Александр Усик.

Объединенный чемпион Усик уже прилетел в Лондон, о чем сообщил в Instagram.

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Специально для поездки в Лондон для всей команды Усика пошили спортивные костюмы с надписью "бесспорный".

Команда Александра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

Этими костюмами Усик хочет напомнить, что именно он остается абсолютным чемпионом мира несмотря на то, что титул IBF у него забрали, и подарили Дюбуа.

Также на бой Дюбуа — Джошуа приедет соперник Усика Тайсон Фьюри. Украинец и британец затем проведут реванш 21 декабря в Саудовской Аравии.

Отметим, что бой Дюбуа — Джошуа станет рекордным по количеству зрителей — на событие продано 96 000 билетов.

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