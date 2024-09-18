Задержание Усика в Польше — авиакомпания прокомментировала инцидент

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Александр Усик, Facebook

Украинский боксер Александр Усик во вторник, 17 сентября, не попал на рейс из Кракова в Салоники из-за задержания. В авиакомпании отметили, что спортсмену было разрешено лететь, однако он остался с товарищем.

Об этом сообщает Tribuna.com в среду, 18 сентября.

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По их словам, товарищу Усику было отказано в посадке на рейс из-за его неадекватного поведения. Несмотря на то, что самому боксеру разрешили лететь, он решил остаться со своим другом.

"Этому пассажиру было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоник сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику не было отказано в посадке, однако он решил не садиться" , — отметили в авиакомпании.

Они добавили, что по завершении посадки сотрудники аэропорта вызвали полицию. Усика задержали, но потом отпустили.

"После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", — говорится в сообщении.

Напомним, задержание Усика в Кракове — польские пограничники сообщили детали инцидента.

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