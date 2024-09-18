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Авіакомпанія пояснила інцидент із затриманням Олександра Усика в Кракові

18 вересня 2024 23:51
Валерія Барановська - редактор
Затримання Усика в Польщі — авіакомпанія прокоментувала інцидент
Український боксер Олександр Усик. Фото: Олександр Усик, Facebook
Валерія Барановська - редактор

Український боксер Олександр Усик у вівторок, 17 вересня, не  потрапив на рейс із Кракова до Салонік через затримання. В авіакомпанії зазначили, що спортсмену було дозволено летіти, проте він залишився із товаришем.

Про це повідомляє Tribuna.com у середу, 18 вересня.

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Авіакомпанія Ryanair прокоментувала ситуацію з Усиком

Авіакомпанія Ryanair прокоментувала ситуацію, яка сталася 17 вересня в аеропорту Кракова за участю українського боксера Олександра Усика. 

За їхніми словами, товаришу Усика було відмовлено в посадці на рейс через його неадекватну поведінку. Незважаючи на те, що самому боксеру дозволили летіти, він вирішив залишитися зі своїм другом.

"Цьому пасажиру було справедливо відмовлено в посадці на рейс Buzz із Кракова до Салонік співробітником аеропорту Кракова через його неадекватну поведінку. Його супутнику не було відмовлено в посадці, однак він вирішив не сідати", — зазначили в авіакомпанії.

Вони додали, що після завершення посадки співробітники аеропорту викликали поліцію. Усика затримали, але згодом відпустили.

"Після завершення посадки співробітник аеропорту викликав допомогу, де пасажирів зустріла поліція аеропорту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту

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