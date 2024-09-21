Вусік прибув до Лондона на бій Дюбуа — Джошуа, де буде присутній у рінгсайді

Усик прилетів на бій Дюбуа — Джошуа в Лондон — його там чекатиме Ф'юрі
У Лондоні на легендарному футбольному стадіоні "Вемблі" відбудеться поєдинок чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. У рінгсайді буде присутній українець Олександр Усик.
Об'єднаний чемпіон Усик вже прилетів до Лондона, про що повідомив Instagram.
Прилетіла команда Усика
Спеціально для поїздки до Лондона для всієї команди Усика пошили спортивні костюми з написом "Безперечний".
Цими костюмами Усик хоче нагадати, що саме він залишається абсолютним чемпіоном світу, всупереч тому, що титул IBF у нього забрали, і подарували Дюбуа.
Також на бій Дюбуа — Джошуа приїде суперник Усика Тайсон Ф'юрі. Українець та британець потім проведуть реванш 21 грудня у Саудівській Аравії.
Зазначимо, що бій Дюбуа — Джошуа стане рекордним за кількістю глядачів — на подію продано 96 000 квитків.
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