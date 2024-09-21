Вусік прибув до Лондона на бій Дюбуа — Джошуа, де буде присутній у рінгсайді

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

У Лондоні на легендарному футбольному стадіоні "Вемблі" відбудеться поєдинок чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. У рінгсайді буде присутній українець Олександр Усик.

Об'єднаний чемпіон Усик вже прилетів до Лондона, про що повідомив Instagram.

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Прилетіла команда Усика

Спеціально для поїздки до Лондона для всієї команди Усика пошили спортивні костюми з написом "Безперечний".

Команда Олександра Усіка. Фото: instagram.com/usykaa/

Цими костюмами Усик хоче нагадати, що саме він залишається абсолютним чемпіоном світу, всупереч тому, що титул IBF у нього забрали, і подарували Дюбуа.

Також на бій Дюбуа — Джошуа приїде суперник Усика Тайсон Ф'юрі. Українець та британець потім проведуть реванш 21 грудня у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що бій Дюбуа — Джошуа стане рекордним за кількістю глядачів — на подію продано 96 000 квитків.

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