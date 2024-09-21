В Реале шокировали Лунина изменением статуса в команде на несколько лет

Андрей Лунин на базе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не изменит статус в мадридском "Реале". Он останется запасным вратарем испанской команды.

Такая ситуация может продлиться в нескольких сезонах подряд, сообщает Marca.

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В начале сезона 2024/2025 стало известно о том, что Андрей Лунин продлил контракт с "Реалом" до лета 2028 года. Это означает, что он не сможет уйти через год на правах свободного агента из испанского клуба.

Андрей Лунин общается с болельщиками. Фото: instagram.com/realmadrid/

Статус Лунина останется прежним

Главным требованием украинца при продлении контракта было большее количество игрового времени. Тренер команды Карло Анчелотти сразу дал понять, что выполнение этого условия невозможно.

Андрей Лунин останется дублером Тибо Куртуа до тех пор, пока бельгиец не получит травму или не покинет "Реал". В ближайшее время мадридцы сыграют два матча в Ла Лиге за четыре дня. Анчелотти готовит ротацию на всех позициях, кроме вратарской.

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