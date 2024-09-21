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Мудрик принял решение по своему будущему — останется ли игрок в Челси

21 сентября 2024 09:36
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Михаил Мудрик планирует покинуть лондонский Челси в январе
Михаил Мудрик. Фото: "Челси"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Украинский 24-летний футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик в ближайшее время может потерять игровую практику в команде. Поэтому вингеру пришлось задуматься о своей карьере.

Как стало известно инсайдерам ESPN и Goal.com, Мудрик принял окончательное решение о своем будущем, передает Sport.ua.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Останется ли Мудрик в "Челси"

По информации источников, из-за снижения доверия со стороны тренерского штаба Мудрику пришлось решиться на уход из "Челси".

На текущий момент известно, что Михаил принял окончательное решение, согласно с которым, в зимнее трансферное окно он покинет клуб. Мудрик будет продан или сдан в аренду в команду, где ему дадут игровое время.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в четырех матчах за "Челси", где сделал один асист.

Если верить слухам, то Мудрик зимой может оказаться в "Марселе" Роберто Де Дзерби, "Баварии" или "Интере".

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик и Педру Нету. Фото: "Челси"

В летнее трансферное окно в "Челси" на позицию Мудрика пришли новички Педру Нету, Джейдон Санчо и Жоао Феликс. Также левым вингером может сыграть Кристофер Нкунку, что еще больше ухудшает положение украинца в команде.

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