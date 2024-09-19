Михаил Мудрик может покинуть Челси зимой: Бавария претендует на игрока

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/

Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик в январе может покинуть команду. Из-за отсутствия игрового времени клуб готов рассмотреть предложения по футболисту.

Одним из претендентов на украинца является один из лучших клубов в истории футбола, передает Fichajes.

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Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрика ждут в европейской топовой лиге

По информации источника, "Бавария" в январе попытается подписать Мудрика. При этом неизвестно, мюнхенцы хотят купить игрока или взять в аренду.

Кроме "Баварии" на Мудрика претендует французский "Марсель", который тренирует бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Мудрику зимой будут искать новую команду, поскольку в "Челси" на его позицию пришли новички Педру Нету, Джейдон Санчо и Жоао Феликс. Также левым вингером может сыграть Кристофер Нкунку, что еще больше ухудшает положение украинца в команде.

В этом сезоне Мудрик сыграл за "Челси" в четырех матчах, где совершил одну голевую передачу.

Напомним, Мудрик сможет перезапустить карьеру в другой лиге — готовится трансфер.

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