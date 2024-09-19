Михайло Мудрик може залишити Челсі взимку: Баварія претендує на гравця

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик у січні може залишити команду. Через відсутність ігрового часу клуб готовий розглянути пропозиції щодо футболіста.

Одним із претендентів на українця є один із найкращих клубів в історії футболу, передає Fichajes.

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Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрика чекають у європейській топовій лізі

За інформацією джерела, "Баварія" в січні спробує підписати Мудрика. При цьому невідомо, чи мюнхенці хочуть купити гравця, чи взяти в оренду.

Окрім "Баварії", на Мудрика претендує французький "Марсель", який тренує колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Мудрику взимку шукатимуть нову команду, оскільки до "Челсі" на його позицію прийшли новачки Педру Нету, Джейдон Санчо та Жоао Фелікс. Також лівим вінгером може зіграти Крістофер Нкунку, що ще більше погіршує становище українця у команді.

Цього сезону Мудрик зіграв за "Челсі" у чотирьох матчах, де здійснив одну гольову передачу.

Нагадаємо, Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

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