Михайло Мудрик планує залишити лондонський Челсі у січні

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Український 24-річний футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик найближчим часом може втратити ігрову практику у команді. Тому вінгеру довелося задуматися про свою кар'єру.

Як стало відомо інсайдерам ESPN та Goal.com, Мудрик ухвалив остаточне рішення про своє майбутнє, передає Sport.ua.

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Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Чи залишиться Мудрик у "Челсі"

За інформацією джерел, через зниження довіри з боку тренерського штабу Мудрику довелося зважитися на відхід з "Челсі".

На цю мить відомо, що Михайло прийняв остаточне рішення, згідно з яким у зимове трансферне вікно він покине клуб. Мудрика буде продано або здано в оренду в команду, де йому дадуть ігровий час.

У поточному сезоні Мудрик зіграв у чотирьох матчах за "Челсі", де зробив один асист.

Якщо вірити чуткам, то Мудрик взимку може опинитися у "Марселі" Роберто Де Дзербі, "Баварії" чи "Інтері".

Михайло Мудрик та Педру Нету. Фото: "Челсі"

У літнє трансферне вікно в "Челсі" на позицію Мудрика прийшли новачки Педру Нету, Джейдон Санчо та Жоао Фелікс. Також лівим вінгером може зіграти Крістофер Нкунку, що ще більше погіршує становище українця у команді.

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