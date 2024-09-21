У Реалі шокували Луніна зміною статусу у команді на декілька років

Андрій Лунін на базі "Реалу". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не змінить статусу у мадридському "Реалі". Він залишиться запасним воротарем іспанської команди.

Така ситуація може продовжитись у декількох сезонах поспіль, повідомляє Marca.

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На початку сезону 2024/2025 стало відомо про те, що Андрій Лунін продовжив контракт із "Реалом" до літа 2028 року. Це означає, що він не зможе піти за рік на правах вільного агента з іспанського клубу.

Андрій Лунін спілкується із уболівальниками. Фото: instagram.com/realmadrid/

Статус Луніна залишиться тим самим

Головною вимогою українця під час продовження контракту була більша кількість ігрового часу. Тренер команди Карло Анчелотті одразу дав зрозуміти, що виконання цієї умови неможливе.

Андрій Лунін залишиться дублером Тібо Куртуа доти, доки бельгієць не отримає травми або не залишить "Реал". Найближчим часом мадридці зіграють два матчі у Ла-Лізі за чотири дні. Анчелотті готує ротацію на всіх позиціях, окрім воротарської.

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