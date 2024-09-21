Малиновский получил тяжелую травму и покинул поле на носилках

Руслан Малиновский на разминке. Фото: instagram.com/genoacfc/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не смог завершить матч чемпионата Италии против "Венеции". Футболист получил серьезную травму.

Украинского игрока вынесли с поля на носилках, сообщает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино выпустил хавбека Руслана Малиновского в основном составе на поединок пятого тура Серии А против "Венеции". Поединок оказался сложным для "грифонов". Им не удалось забить, команда потерпела поражение и потеряла одного из опытных футболистов.

Руслан Малиновский получил травму. Фото: скриншот Megogo

Травма Малиновского

В начале второго тайма Руслан Малиновский пытался помочь своей команды в обороне и столкнулся с другим футболистом у ворот "Дженоа". Украинец упал на газон и закричал от боли. Вратарь "грифонов", который подбежал к одноклубнику, сразу же жестами позвал на поле докторов.

Малиновскому оказывают помощь. Фото: скриншот Megogo

Руслана Малиновского вынесли с поля на носилках. Футболист был в сознании и еле сдерживал эмоции от боли. Не исключено, что он серьезно травмировал лодыжку. Точный диагноз полузащитника станет известен после медицинского обследования.

Малиновский покинул поле на носилках. Фото: скриншот Megogo

В нынешнем сезоне Малиновский является основным футболистом "Дженоа". Он уже сделал одну результативную передачу в матче за "грифонов".

Сборная Украины сыграет следующие матчи в Лиге Наций 11 и 14 октября. Малиновский может пропустить эти поединки.

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