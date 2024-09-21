Маліновський отримав тяжку травму та залишив поле на ношах

Маліновського винесли з поля на ношах у матчі чемпіонату Італії
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зміг завершити матчу чемпіонату Італії проти "Венеції". Футболіст зазнав серйозної травми.
Українського гравця винесли з поля на ношах, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно випустив хавбека Руслана Маліновського здебільшого на поєдинок п'ятого туру Серії А проти "Венеції". Поєдинок виявився складним для грифонів. Їм не вдалося забити, команда зазнала поразки та втратила одного з досвідчених футболістів.
Травма Маліновського
На початку другого тайму Руслан Маліновський намагався допомогти своїй команді в обороні та зіткнувся з іншим футболістом біля воріт "Дженоа". Українець упав на газон та закричав від болю. Воротар "грифонів", який підбіг до одноклубника, одразу ж жестами покликав на поле лікарів.
Руслана Маліновського винесли з поля на ношах. Футболіст був притомний і ледве стримував емоції від болю. Не виключено, що він серйозно травмував кісточку. Точний діагноз півзахисника стане відомим після медичного обстеження.
Нинішнього сезону Маліновський є основним футболістом "Дженоа". Він уже зробив одну результативну передачу у матчі за "грифони".
Збірна України зіграє наступні матчі у Лізі Націй 11 та 14 жовтня. Маліновський може пропустити ці поєдинки.
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