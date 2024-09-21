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Маліновського винесли з поля на ношах у матчі чемпіонату Італії

21 вересня 2024 17:52
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Маліновський отримав тяжку травму та залишив поле на ношах
Руслан Маліновський на розминці. Фото: instagram.com/genoacfc/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зміг завершити матчу чемпіонату Італії проти "Венеції". Футболіст зазнав серйозної травми.

Українського гравця винесли з поля на ношах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Руслан Малиновський отримав травму
Руслан Маліновський зазнав травми. Фото: скриншот Megogo

Травма Маліновського

На початку другого тайму Руслан Маліновський намагався допомогти своїй команді в обороні та зіткнувся з іншим футболістом біля воріт "Дженоа". Українець упав на газон та закричав від болю. Воротар "грифонів", який підбіг до одноклубника, одразу ж жестами покликав на поле лікарів.

Руслан Малиновський
Маліновському надають допомогу. Фото: скриншот Megogo

Руслана Маліновського винесли з поля на ношах. Футболіст був притомний і ледве стримував емоції від болю. Не виключено, що він серйозно травмував кісточку. Точний діагноз півзахисника стане відомим після медичного обстеження.

Руслан Малиновський
Маліновський залишив поле на ношах. Фото: скриншот Megogo

Нинішнього сезону Маліновський є основним футболістом "Дженоа". Він уже зробив одну результативну передачу у матчі за "грифони".

Збірна України зіграє наступні матчі у Лізі Націй 11 та 14 жовтня. Маліновський може пропустити ці поєдинки.

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спорт футбол Дженоа Серія А Руслан Маліновський

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