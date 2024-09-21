Маліновський отримав тяжку травму та залишив поле на ношах

Руслан Маліновський на розминці. Фото: instagram.com/genoacfc/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зміг завершити матчу чемпіонату Італії проти "Венеції". Футболіст зазнав серйозної травми.

Українського гравця винесли з поля на ношах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно випустив хавбека Руслана Маліновського здебільшого на поєдинок п'ятого туру Серії А проти "Венеції". Поєдинок виявився складним для грифонів. Їм не вдалося забити, команда зазнала поразки та втратила одного з досвідчених футболістів.

Руслан Маліновський зазнав травми. Фото: скриншот Megogo

Травма Маліновського

На початку другого тайму Руслан Маліновський намагався допомогти своїй команді в обороні та зіткнувся з іншим футболістом біля воріт "Дженоа". Українець упав на газон та закричав від болю. Воротар "грифонів", який підбіг до одноклубника, одразу ж жестами покликав на поле лікарів.

Маліновському надають допомогу. Фото: скриншот Megogo

Руслана Маліновського винесли з поля на ношах. Футболіст був притомний і ледве стримував емоції від болю. Не виключено, що він серйозно травмував кісточку. Точний діагноз півзахисника стане відомим після медичного обстеження.

Маліновський залишив поле на ношах. Фото: скриншот Megogo

Нинішнього сезону Маліновський є основним футболістом "Дженоа". Він уже зробив одну результативну передачу у матчі за "грифони".

Збірна України зіграє наступні матчі у Лізі Націй 11 та 14 жовтня. Маліновський може пропустити ці поєдинки.

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