Сина Суркіса оштрафували за бійку у матчі з донецьким Шахтарем

В'ячеслав Суркіс на базі "Динамо". Фото: instagram.com/surkis.v/

Скандальний матч 28 туру юнацького чемпіонату України з футболу між "Динамо" та "Шахтарем" у сезоні 2023/2024 спричинив покарання для декількох його учасників та обох клубів.

Серед оштрафованих футболістів є капітан "Динамо" U-19 В'ячеслав Суркіс, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Минулого сезону у юнацькому чемпіонаті України відбувся матч, який вийшов скандальним. Футболісти та навіть тренери "Динамо" та "Шахтаря" 10 травня 2024 року не лише грали у футбол, але влаштували бійку. Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу виніс вердикт щодо скандального матчу.

В'ячеслав Суркіс під час матчу. Фото: instagram.com/surkis.v/

Кого оштрафували за підсумками бійки

КДК УАФ розглянув матеріали порушень під час футбольного поєдинку "Динамо" та "Шахтаря" в юнацькій лізі та зобов'язав "гірників" заплатити кілька штрафів. Зокрема, "Шахтар" заплатить 100 тисяч гривень та проведе наступний поєдинок без уболівальників.

Головного тренера "Шахтаря" U-19 Олексія Бєліка покарали за грубу поведінку дискваліфікацією на три матчі. Директор ДЮФШ "Динамо" Олександр Іщенко сплатить штраф за провокаційні дії на адресу суперника.

Капітан "Динамо" U-19 В'ячеслав Суркіс теж покарає. Молодого воротаря, який уже став одним із лідерів команди, оштрафовано на п'ять тисяч гривень. Йому ставлять у провину "провокаційні дії, що спричинили безлад на футбольному полі".

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