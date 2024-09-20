Динамо вдруге в сезоні забило супернику десять голів без відповіді

"Динамо" прийняло "Рух". Фото: пресслужба київського клубу

У рамках сьомого туру першості юнацьких команд у чемпіонаті України "Динамо" прийняло у Конча-Заспі львівський "Рух". Підопічні Ігоря Костюка забили супернику десять м'ячів.

"Динамо" завдяки цій перемозі очолило турнірну таблицю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулого сезону "Рух" виграв юнацьку першість і дійшов до 1/8 Ліги чемпіонів. Однак це не вберегло львівську команду від розгрому у Києві. Місцеве "Динамо" набрало добрий хід. Нещодавно столична команда забила 10 голів у ворота "ЛНЗ", наразі не помітила опору "Руху".

Футболісти "Динамо" святкують перемогу. Фото: пресслужба київського клубу

"Динамо" не хотіло зупинятися

З перших хвилин поєдинку підопічні Ігоря Костюка почали атакувати суперника, а ось біля воріт В'ячеслава Суркіса не було нічого цікавого. Владислав Герич міг забити вже на п'ятій хвилині, але воротар упорався з його ударом. М'яч відскочив до Маткевича, який не схибив із забійної позиції.

Владислав Герич виявив наполегливість і забив одразу чотири голи у цьому матчі. Богдан Редушко наприкінці поєдинку оформив гол. Усі інші м'ячі опинилися на рахунку різних футболістів. Завдяки впевненій перемозі над сильним суперником "Динамо" вийшло на перше місце у турнірній таблиці.

"Динамо" — "Рух" — 10:0 (4:0)

Голі: Маткевич, 5; Герич, 11, 44, 49, 54; Кремчанін, 30; Лобко, 65; Андрейко, 74; Редушко, 76, 79.

Наступний матч команда Костюка проведе 28 вересня. Її суперником стане "Лівий берег".

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