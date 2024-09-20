Динамо во второй раз в сезоне забило сопернику десять безответных голов

"Динамо" приняло "Рух". Фото: пресс-служба киевского клуба

В рамках седьмого тура первенства юношеских команд в чемпионате Украины "Динамо" приняло в Конча-Заспе львовский "Рух". Подопечные Игоря Костюка забили сопернику десять безответных мячей.

"Динамо" благодаря этой победе возглавило турнирную таблицу, сообщает официальный сайт клуба.

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В прошлом сезоне "Рух" выиграл юношеское первенство и дошел до 1/8 Лиги чемпионов. Однако это не уберегло львовскую команду от разгрома в Киеве. Местное "Динамо" набрало хороший ход. Недавно столичная команда забила 10 голов в ворота "ЛНЗ", теперь не заметило сопротивления "Руха".

Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба киевского клуба

"Динамо" не хотело останавливаться

С первых минут поединка подопечные Игоря Костюка начали атаковать соперника, а вот у ворот Вячеслава Суркиса не происходило ничего интересного. Владислав Герич мог забить уже на пятой минуте, но вратарь справился с его ударом. Мяч отскочил к Маткевичу, который не промахнулся с убойной позиции.

Владислав Герич проявил настойчивость и забил сразу четыре гола в этом матче. Богдан Редушко в конце поединка оформил гол. Все остальные мячи оказались на счету разных футболистов. Благодаря уверенной победе над сильным соперником "Динамо" вышло на первое место в турнирной таблице.

"Динамо" — "Рух" — 10:0 (4:0)

Голи: Маткевич, 5; Герич, 11, 44, 49, 54; Кремчанин, 30; Лобко, 65; Андрейко, 74; Редушко, 76, 79.

Следующий матч команда Костюка проведет 28 сентября. Ее соперником станет "Левый берег".

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