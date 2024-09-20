Караваев объяснил, как Динамо остановит Довбика в игре с Ромой

Александр Караваев в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев понимает, что украинской команде будет сложно противостоять форварду "Ромы" Артему Довбику. Футболист "бело-синих" рассказал, как его команда готовится к матчу Лиги Европы.

"Динамо" уже готовится к новым поединкам в еврокубках, сообщает "Збірна".

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В рамках основного этапа Лиги Европы "Динамо" сыграет сразу с двумя соперниками из Италии. В среду, 25 сентября, украинская команда сыграет с "Лацио". Почти через месяц, 24 октября, подопечных Александра Шовковского ждет противостояние с "Ромой".

Александр Караваев на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как "Динамо" остановит Довбика

Александр Караваев признался, что еще не успел обсудить с Артемом Довбиком трансфер в "Рому". Защитник "Динамо" признал, что форвард сборной Украины способен доставить проблемы его команде на поле.

"У Артема очень много сильных качеств, однако противостояние с ним не станет для нас принципиальным. Оно точно получится сложным. Постараемся сделать так, чтобы Довбик не забил гол в ворота "Динамо", — заявил Караваев.

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