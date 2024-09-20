Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Караваєв пояснив, чого побоюються в Динамо перед матчем із Ромою arrow

Караваєв пояснив, чого побоюються в Динамо перед матчем із Ромою

20 вересня 2024 13:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Караваєв пояснив, як Динамо зупинить Довбика у грі з Ромою
Олександр Караваєв у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв розуміє, що українській команді буде складно протистояти форварду "Роми" Артему Довбику. Футболіст "біло-синіх" розповів, як його команда готується до матчу Ліги Європи.

"Динамо" вже готується до нових поєдинків у єврокубках, повідомляє "Збірна".

Читайте також:

У рамках основного етапу Ліги Європи "Динамо" зіграє одразу з двома суперниками з Італії. У середу, 25 вересня, українська команда зіграє із "Лаціо". Майже за місяць, 24 жовтня, на підопічних на Олександра Шовковського чекає протистояння з "Ромою".

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як "Динамо" зупинить Довбика

Олександр Караваєв зізнався, що ще не встиг обговорити з Артемом Довбиком трансфер у "Рому". Захисник "Динамо" визнав, що форвард збірної України здатний завдати проблем його команді на полі.

"В Артема дуже багато сильних якостей, проте протистояння з ним не стане для нас принциповим. Воно точно вийде складним. Постараємося зробити так, щоб Довбик не забив гол у ворота "Динамо", — заявив Караваєв.

Нагадаємо, Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

Мудрик зможе перезапустити кар'єру в іншій лізі — готується трансфер.

Кохана зірки "Динамо" роздяглася на камеру

Буряк пояснив, що допоможе "Динамо" перемогти "Лаціо" у Лізі Європи.

Магучіх хотіла піти зі спорту заради музичної кар'єри — сестра чемпіонки вперше розкрила правду.

футбол Артем Довбик Динамо Ліга Європи Олександр Караваєв ФК Рома (Рим)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:41 Допомога від Caritas Ukraine — де українцям обіцяють безкоштовний ремонт житла

13:32 Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого

13:31 Ярмоленко готується стати тренером — гравець Динамо отримав диплом

13:27 Юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК

13:18 У підземному паркінгу в Одесі помітили дикого звіра — подробиці

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

13:14 Добалакався — Ілона Маска перевіряє секретна служба США за жарт про замах на Байдена та Гарріс

13:12 В Україні можуть заборонити мобілізацію до 25 років — нардеп розкрив деталі

13:04 РНБО обмежила використання Telegram в Україні — кого це стосується

13:01 Караваєв пояснив, чого побоюються в Динамо перед матчем із Ромою

13:41 Допомога від Caritas Ukraine — де українцям обіцяють безкоштовний ремонт житла

13:32 Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого

13:31 Ярмоленко готується стати тренером — гравець Динамо отримав диплом

13:27 Юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК

13:18 У підземному паркінгу в Одесі помітили дикого звіра — подробиці

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:14 Добалакався — Ілона Маска перевіряє секретна служба США за жарт про замах на Байдена та Гарріс

13:12 В Україні можуть заборонити мобілізацію до 25 років — нардеп розкрив деталі

13:04 РНБО обмежила використання Telegram в Україні — кого це стосується

13:01 Караваєв пояснив, чого побоюються в Динамо перед матчем із Ромою

13:00 У центрі Тернополя чоловіки співали російські пісні — їх передали до ТЦК

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації