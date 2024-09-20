Караваєв пояснив, як Динамо зупинить Довбика у грі з Ромою

Олександр Караваєв у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв розуміє, що українській команді буде складно протистояти форварду "Роми" Артему Довбику. Футболіст "біло-синіх" розповів, як його команда готується до матчу Ліги Європи.

"Динамо" вже готується до нових поєдинків у єврокубках, повідомляє "Збірна".

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У рамках основного етапу Ліги Європи "Динамо" зіграє одразу з двома суперниками з Італії. У середу, 25 вересня, українська команда зіграє із "Лаціо". Майже за місяць, 24 жовтня, на підопічних на Олександра Шовковського чекає протистояння з "Ромою".

Олександр Караваєв на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як "Динамо" зупинить Довбика

Олександр Караваєв зізнався, що ще не встиг обговорити з Артемом Довбиком трансфер у "Рому". Захисник "Динамо" визнав, що форвард збірної України здатний завдати проблем його команді на полі.

"В Артема дуже багато сильних якостей, проте протистояння з ним не стане для нас принциповим. Воно точно вийде складним. Постараємося зробити так, щоб Довбик не забив гол у ворота "Динамо", — заявив Караваєв.

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