Сына Суркиса оштрафовали за драку в матче с донецким Шахтером

Вячеслав Суркис на базе "Динамо". Фото: instagram.com/surkis.v/

Скандальный матч 28 тура юношеского чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером" в сезоне 2023/2024 повлек наказания для нескольких его участников и обоих клубов.

Среди оштрафованных футболистов есть и капитан "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис, сообщает официальный сайт УАФ.

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В прошлом сезоне в юношеском чемпионате Украины состоялся матч, который получился скандальным. Футболисты и даже тренеры "Динамо" и "Шахтера" 10 мая 2024 года не только играли в футбол, но затеяли драку. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола вынес вердикт относительно скандального матча.

Вячеслав Суркис во время матча. Фото: instagram.com/surkis.v/

Кого оштрафовали по итогам драки

КДК УАФ рассмотрел материалы нарушений во время футбольного поединка "Динамо" и "Шахтера" в юношеской лиге и обязал "горняков" заплатить несколько штрафов. В частности, "Шахтер" заплатит 100 тысяч гривен и проведет следующий поединок без болельщиков.

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик наказан за грубое поведение дисквалификацией на три матча. Директор ДЮФШ "Динамо" Александр Ищенко заплатит штраф за провокационные действия в адрес соперника.

Капитан "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис тоже понесет наказание. Молодой вратарь, который уже стал одним из лидеров команды, оштрафован на пять тысяч гривен. Ему вменяют "провокационные действия, повлекшие за собой беспорядок на футбольном поле".

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