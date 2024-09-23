Жена футболиста Ефима Конопли показала свои красивые формы в Instagram

Жена Ефима Конопли. Фото: instagram.com/stories/_konoplya.anastasia_

Супруга правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли продолжает работать над своим стройным спортивным телом. Результаты этой работы девушка активно показывает в социальных сетях.

В своем сторис в Instagram Анастасия Конопля (Гладун) опубликовала очередное яркое фото из спортзала.

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Анастасия активно ведет свои социальные сети, но подписчиков у нее пока не очень много — 11,4 тысячи человек. При этом девушка настырно показывает желание увеличить их количество.

Ефим Конопля и его жена Анастасия Гладун. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_

Жена Конопли показала свою работу над формами тела

Свою последнюю публикацию в сторис Конопля сделала из спортзала. Девушка была одета в спортивный костюм с открытым животом и глубоким декольте. Одежда подчеркнула худой и изящный живот и красивые очертания груди девушки.

Жена Ефима Конопли в спортзале. Фото: instagram.com/stories/_konoplya.anastasia_

Отметим, что 25-летний Конопля в текущем сезоне результативными действиями не отличался, но провел пять матчей, которые в основном начинал в стартовом составе. Авторитетный статистический портал "Трансмаркет" оценивает игрока в 6 млн евро.

Напомним, ранее свои стройные ноги на одном из курортов засветила жена Александра Зинченко Влада Седан.

Также порадовала подписчиков своими формами жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина, устроившая фотосессию перед матчем Лиги чемпионов с "Болоньей".