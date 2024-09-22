Жена Александра Зинченко показала стройные ноги в новом фото на отдыхе

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко продолжает отдыхать на одном из курортов. Сам же футболист в это время восстанавливается от травмы.

Свое новое фото со стройными ножками Влада Седан опубликовала в Instagram.

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Отметим, что Седан, которая стала известной как журналистка еще до замужества с Зинченко, активно ведет социальные сети. Лишь в Instagram ей удалось собрать 700 тысяч подписчиков.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Стройные ножки Влады

Седан показалась на одном из лежаков возле бассейна в черном закрытом купальнике. Несмотря на закрытость, одежда хорошо подчеркнула стройные ноги девушки.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Отметим, что Седан и Зинченко поженились в августе 2020 года. Интересно, что 1 августа 2021-го у пары родилась дочь Ева, а 2 августа 2023-го на свет появилась дочь Лея.

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