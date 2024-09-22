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Дружина Зінченка показала стрункі ноги на курорті — фото

22 вересня 2024 00:16
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дружина Олександра Зінченка показала стрункі ноги у новому фото на відпочинку
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Дружина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка продовжує відпочивати на одному з курортів. Сам футболіст у цей час відновлюється від травми.

Своє нове фото зі стрункими ніжками Влада Седан опублікувала у Instagram.

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Зазначимо, що Седан, яка стала відомою як журналістка ще до заміжжя із Зінченком, активно веде соціальні мережі. Лише у Instagram їй вдалося зібрати 700 тисяч підписників.

Влада Седан
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Стрункі ніжки Влади

Седан знялася на одному із лежаків біля басейну в чорному закритому купальнику. Попри закритість, одяг добре підкреслив стрункі ноги дівчини.

Влада Седан
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Зазначимо, що Седан та Зінченко одружилися у серпні 2020 року. Цікаво, що 1 серпня 2021 у пари народилася донька Єва, а 2 серпня 2023 на світ з'явилася донька Лея.

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