Дружина Олександра Зінченка показала стрункі ноги у новому фото на відпочинку

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка продовжує відпочивати на одному з курортів. Сам футболіст у цей час відновлюється від травми.

Своє нове фото зі стрункими ніжками Влада Седан опублікувала у Instagram.

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Зазначимо, що Седан, яка стала відомою як журналістка ще до заміжжя із Зінченком, активно веде соціальні мережі. Лише у Instagram їй вдалося зібрати 700 тисяч підписників.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Стрункі ніжки Влади

Седан знялася на одному із лежаків біля басейну в чорному закритому купальнику. Попри закритість, одяг добре підкреслив стрункі ноги дівчини.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Зазначимо, що Седан та Зінченко одружилися у серпні 2020 року. Цікаво, що 1 серпня 2021 у пари народилася донька Єва, а 2 серпня 2023 на світ з'явилася донька Лея.

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