Дружина Олександра Зінченка показала стрункі ноги у новому фото на відпочинку

Дружина Зінченка показала стрункі ноги на курорті — фото
Дружина захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка продовжує відпочивати на одному з курортів. Сам футболіст у цей час відновлюється від травми.
Своє нове фото зі стрункими ніжками Влада Седан опублікувала у Instagram.
Зазначимо, що Седан, яка стала відомою як журналістка ще до заміжжя із Зінченком, активно веде соціальні мережі. Лише у Instagram їй вдалося зібрати 700 тисяч підписників.
Стрункі ніжки Влади
Седан знялася на одному із лежаків біля басейну в чорному закритому купальнику. Попри закритість, одяг добре підкреслив стрункі ноги дівчини.
Зазначимо, що Седан та Зінченко одружилися у серпні 2020 року. Цікаво, що 1 серпня 2021 у пари народилася донька Єва, а 2 серпня 2023 на світ з'явилася донька Лея.
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