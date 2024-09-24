Дівчина Назарія Волошина здивувала шанувальників фото у спортивному одязі

Дівчина Волошина Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина вінгера збірної України U-21 та першої команди київського "Динамо" Назарія Волошина знову показала потужну фігуру. Цього разу вона позувала в спортивному одязі.

У сторіс Instagram Єлизавета Кандиба показала свою спортивні форми в облягаючому одязі.

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Дівчина Волошина активно веде свій блог у Instagram, де на неї вже підписалося 17,1 тисячі підписників. Наразі популярність Єлизавети залежить ще й від успіхів Назарія на футбольному полі.

Дівчина Волошина Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина Волошина знову подарувала себе підписникам

Кандиба постала перед своїми підписниками в спортивному костюмі, що облягає. Дівчина продефілювала, щоб показати свої форми. Особливо, вона акцентувала увагу на сідницях.

Дівчина Волошина. Фото: скриншот

Дівчина Волошина. Фото: скриншот

Дівчина Волошина. Фото: скриншот

У поточному сезоні Волошин зіграв у десяти матчах за "Динамо", де забив два голи і зробив два асисти. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця у 4 млн євро.

Наразі Волошин відновлюється від пошкодження. Через нього він пропустив матчі проти полтавської "Ворскли" (2:1) та львівського "Руха" (0:0).

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Київ Олександр Шовковський розповів, що Волошин пропустить перший матч основної частини Ліги Європи проти римського "Лаціо".

Дівчина Волошина раніше роздяглася на камеру, здивувавши своїх підписників.