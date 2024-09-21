Шовковський прокоментував першу втрату очок Динамо у матчі з Рухом

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" у сьомому турі УПЛ зіграло внічию зі львівським "Рухом". Для команди зі столиці це перша втрата очок у сезоні.

Після матчу головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ висловився про невдачу в матчі.

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Шовковський зазначив, що глядачі мали отримати задоволення від матчу, оскільки було багато моментів, включаючи влучення в каркас воріт.

Шовковський також згадав, що команда увійшла до насиченого графіка матчів, що залишає лише час для відновлення, а не тренувань.

За його словами, хоч і було втрачено два очки, попереду ще багато матчів, а ротація гравців неминуча, тому що не можна грати одними і тими ж 12-13 футболістами. До того ж деякі гравці навіть не мали відпочинку через збірну.

"Проблеми з реалізацією моментів? Ви бачите проблему, я бачу можливості. Травми? Волошин та Михайленко ще не готові, з Лаціо не зіграють. Попов з вівторка повертається до повноцінної роботи", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

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