Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в матче с Рухом

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в седьмом туре УПЛ сыграло вничью со львовским "Рухом". Для команды из столицы это первая потеря очков в сезоне.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ высказался об неудаче в матче.

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Шовковский отметил, что зрители должны были получить удовольствие от матча, поскольку было много моментов, включая попадания в каркас ворот.

Шовковский также упомянул, что команда вошла в насыщенный график матчей, что оставляет только время для восстановления, а не тренировок.

По его словам, хоть и были потеряны два очка, впереди еще много матчей, а ротация игроков неизбежна, так как нельзя играть одними и теми же 12-13 футболистами. К тому же некоторые игроки даже не имели отдыха из-за сборной.

"Проблемы с реализацией моментов? Вы видите проблему, я вижу возможности. Травмы? Волошин и Михайленко еще не готовы, с "Лацио" не сыграют. Попов со вторника возвращается к полноценной работе", — сказал Шовковский.

Напомним, Шовковский раскритиковал одного из новичков "Динамо" — о ком идет речь.

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