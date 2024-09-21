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Динамо почтило память известного болельщика, но впервые в сезоне потеряло очки

21 сентября 2024 21:35
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Динамо потеряло очки в матче с Рухом в седьмом туре УПЛ
Матч "Динамо" — "Рух". Фото: "Динамо" Киев
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В седьмом туре Украинской премьер-лиги свой домашний матч сыграл лидер чемпионата киевское "Динамо". Соперником команды Александра Шовковского стал львовский "Рух".

Впервые в сезоне киевляне потеряли очки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Рух"

Перед игрой игроки "Динамо" вышли в футболках в память о погибшем на войне своем фанате Максиме "Регбисте" Яловцове.

Когда игра началась, "Динамо" в первом тайме столкнулось с проблемами в атаке из-за высокого прессинга со стороны соперника.

Во второй половине игры "Динамо" больше устало и в некоторых эпизодах началась игра на встречных курсах. Моменты были как у Ваната, Буяльского и Шапаренко, так и у Краснопира в составе соперника.

В последние минуты матча "Динамо" организовало штурм ворот оппонентов, но "Рух" удержал нужный счет.

"Динамо" — "Рух" — 0:0

"Динамо": Бущан — Тимчик, Себальос, Михайко, Вивчаренко (Дубинчак, 87) — Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 86) — Ярмоленко (Брагару, 73), Буяльский (Пихалёнок, 72), Кабаев (Герреро, 82) — Ванат.

"Рух": Ледвий — Сыч, Холод, Дидык, Роман — Федор, Подгурский, Притула (Семотюк, 83) — Квасница (Рунич, 77), Краснопир (Климчук, 87), Карабин (Клайвер, 84).

Предупреждение: Холод.

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