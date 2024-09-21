Динамо втратило очки у матчі з Рухом у сьомому турі УПЛ

Матч "Динамо" — "Рух". Фото: "Динамо" Київ

У сьомому турі Української прем'єр-ліги свій домашній матч зіграв лідер чемпіонату київське "Динамо". Суперником команди Олександра Шовковського став львівський "Рух".

Вперше у сезоні кияни втратили очки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Рух"

Перед грою гравці "Динамо" вийшли у футболках на згадку про загиблого на війні свого фаната Максима "Регбіста" Яловцова.

Коли гра почалася, "Динамо" у першому таймі зіштовхнулося з проблемами в атаці через високий пресинг з боку суперника.

У другій половині гри "Динамо" більше втомилося і в деяких епізодах розпочалася гра на зустрічних курсах. Моменти були як у Ваната, Буяльського та Шапаренка, так і у Краснопіра у складі суперника.

В останні хвилини матчу "Динамо" організувало штурм воріт опонентів, але "Рух" утримав потрібний рахунок.

"Динамо" — "Рух" — 0:0

"Динамо": Бущан — Тимчик, Себальос, Михайло, Вівчаренко (Дубінчак, 87) — Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) — Ярмоленко (Брагару, 73), Буяльський (Пихаленок, 72), Кабаєв (Герреро, 82).

"Рух": Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федір, Підгурський, Притула (Семотюк, 83) — Квасниця (Рунич, 77), Краснопір (Климчук, 87), Карабін (Клайвер, 84).

Попередження: Холод.

Нагадаємо, Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

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