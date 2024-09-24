Девушка Назария Волошина удивила поклонников фото в спортивной одежде

Девушка Волошина Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка вингера сборной Украины U-21 и первой команды киевского "Динамо" Назария Волошина снова показала мощную фигуру. На этот раз она позировала в спортивной одежде.

В сторис Instagram Елизавета Кандыба показала свою спортивные формы в облегающей одежде.

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Девушка Волошина активно ведет свой блог в Instagram, где на нее уже подписалось 17,1 тысяч подписчиков. Пока популярность Елизаветы зависит еще и от успехов Назария на футбольном поле.

Девушка Волошина Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка Волошина снова подарила себя подписчикам

Кандыба предстала перед своими подписчиками в облегающем спортивном костюме. Девушка продефилировала, чтобы показать свои формы. Особенно она акцентировала внимание на ягодицах.

Девушка Волошина. Фото: скриншот

Девушка Волошина. Фото: скриншот

Девушка Волошина. Фото: скриншот

В текущем сезоне Волошин сыграл в десяти матчах за "Динамо", где забил два гола и совершил два ассиста. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает 21-летнего игрока в 4 млн евро.

В настоящее время Волошин восстанавливается от повреждения. Через него он пропустил матчи против полтавской "Ворсклы" (2:1) и львовского "Руха" (0:0).

Напомним, главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский рассказал, что Волошин пропустит первый матч основной части Лиги Европы против римского "Лацио".

Девушка Волошина раньше разделась на камеру, удивив своих подписчиков.