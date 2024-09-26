Бывшая девушка Жерсона Родригеша из Динамо поражает откровенными фото

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

Бывшая девушка вингера киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша любит обнажаться перед камерой. Красотку также можно понять, поскольку ей нечего стесняться.

В Instagram бывшая украинская теннисистка Ольга Янчук любит публиковать фото в красивых платьях, белье, купальниках и, даже, без одежды.

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Мама сына Жерсона активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписалось 252 тысячи человек. Пока неизвестно, удалось ли девушке монетизировать свою популярность, но подписчиков она радует.

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

Бывшая Жерсона Родригеша показала свое тело

Янчук в социальных сетях любит делиться своими фото с вечеринок, различных курортов, ночной жизни Киева. К тому же она не упускает возможности появиться на камеру в либо в стильных, либо в откровенных нарядах.

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

В отличие от своей бывшей девушки, Родригеш продолжает скитаться по арендах, будучи на контракте с "Динамо". Из-за проблем с дисциплиной футболист нигде не может задержаться. Сейчас он играет за китайский клуб "Гуанси Пинго Халяо" из третьего дивизиона.

Напомним, ранее разделась на камеру девушка бывшей звезды киевского "Динамо" Беньямина Вербича.

Также свое спортивное тело на камеру засветила девушка действующего вингера "Динамо" Назария Волошина.