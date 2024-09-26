Динамо проиграло Лацио в сезоне Лиги Европы по футболу

Футбольный матч. Фото: из открытых источников

"Динамо" стартовало в сезоне Лиги Европы 2024/25 с поражения. В номинально домашнем матче команда проиграла итальянскому "Лацио" со счетом 0:3.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщает "Суспільне спорт".

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Что известно

Команда Александра Шовковского подошла к матчу с серией из пяти беспроигрышных игр в разных турнирах. Отмечается, что Евросезон "Динамо" начало в квалификации Лиги чемпионов, но вылетело, уступив австрийскому "Зальцбургу", и продолжило борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

Впервые команды собрались на поле после паузы с 2018 года. Тогда "Динамо" уступило "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч со счетом 2:4.

Что означает поражение "Динамо"?

Команда потерпела самую большую неудачу под руководством Александра Шовковского — впервые разница в счете составила три мяча в пользу соперников.

"Лацио" остается непобежденным в пяти матчах против "Динамо" в истории: четыре победы на счету итальянцев, еще одна встреча в Лиге Европы 2017/18 завершилась результативной ничьей 2:2.

В общей турнирной таблице Лиги Европы "Динамо" опустилось на последнее, 36-е место, а "Лацио" возглавляет рейтинг. Еще девять матчей евротурнира пройдут в четверг, 26 сентября.