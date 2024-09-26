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Ліга Європи — "Динамо" програло "Лаціо" у стартовому матчі сезону

26 вересня 2024 00:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Динамо програло Лаціо в сезоні Ліги Європи з футболу
Футбольний матч. Фото: з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

"Динамо" стартувало в сезоні Ліги Європи 2024/25 з поразки. В номінально домашньому матчі команда програла італійському "Лаціо" з рахунком 0:3.

Про це у середу, 25 вересня, повідомляє "Суспільне спорт".

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Що відомо

Команда Олександра Шовковського підійшла до матчу з серією з п'яти безпрограшних ігор у різних турнірах. Зазначається, що Євросезон "Динамо" розпочало у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіло, поступившись австрійському "Зальцбургу", і продовжило боротьбу в груповому етапі Ліги Європи.

Вперше команди зійшлися на полі після паузи з 2018 року. Тоді "Динамо" поступилося "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги Європи, програвши за сумою двох зустрічей з рахунком 2:4.

Що означає поразка "Динамо"?

Команда зазнала найбільшої невдачі під керівництвом Олександра Шовковського — вперше різниця в рахунку склала три м'ячі на користь суперників.

"Лаціо" залишається непереможеним у п'яти матчах проти "Динамо" в історії: чотири перемоги на рахунку італійців, ще одна зустріч у Лізі Європи 2017/18 завершилась результативною нічиєю 2:2.

У загальній турнірній таблиці Ліги Європи "Динамо" наразі опустилося на останнє, 36-те місце, а "Лаціо" очолює рейтинг. Ще дев'ять матчів євротурніру відбудуться в четвер, 26 вересня.

спорт футбол Україна Динамо Ліга Європи Лаціо

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