Динамо-Лацио — стартовые составы на матч Лиги Европы

Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках первого тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" принимает в Гамбурге "Лацио". Обе команды рассчитывают начать турнир с победы.

Александр Шовковский и Марко Барони определились со стартовыми составами команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

"Динамо" еще никогда в своей истории не обыгрывало "Лацио". И киевляне, и римляне в прошлые выходные потеряли очки в своих национальных чемпионатах, однако "бело-синие" продолжают лидировать в УПЛ.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Фото: пресс-служба клуба

Стартовые составы

"Динамо": Бущан — Тымчик, Себальос, Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко (капитан), Ванат, Кабаев.

Тренер: Александр Шовковский.

"Лацио": Проведель — Марушич, Патрик (капитан), Романьоли, Пеллегрини — Равелла, Весино — Чауна, Деле-Баширу, Педро — Диа.

Тренер: Марко Барони.

Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получит шанс на трансфер в один из самых популярных клубов Англии.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с проблемами в лондонском "Арсенале".