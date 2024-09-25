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Шовковский удивил выбором стартового состава Динамо на матч с Лацио

25 сентября 2024 20:50
Сергей Романчук - Редактор
Динамо-Лацио — стартовые составы на матч Лиги Европы
Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Сергей Романчук - Редактор

В рамках первого тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" принимает в Гамбурге "Лацио". Обе команды рассчитывают начать турнир с победы. 

Александр Шовковский и Марко Барони определились со стартовыми составами команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Динамо" еще никогда в своей истории не обыгрывало "Лацио". И киевляне, и римляне в прошлые выходные потеряли очки в своих национальных чемпионатах, однако "бело-синие" продолжают лидировать в УПЛ. 

Георгий Бущан
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Фото: пресс-служба клуба

Стартовые составы 

"Динамо": Бущан — Тымчик, Себальос, Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко (капитан), Ванат, Кабаев. 

Тренер: Александр Шовковский. 

"Лацио": Проведель — Марушич, Патрик (капитан), Романьоли, Пеллегрини — Равелла, Весино — Чауна, Деле-Баширу, Педро — Диа. 

Тренер: Марко Барони. 

Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получит шанс на трансфер в один из самых популярных клубов Англии. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с проблемами в лондонском "Арсенале". 

спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Лацио

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