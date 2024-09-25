Динамо-Лацио — стартовые составы на матч Лиги Европы

Шовковский удивил выбором стартового состава Динамо на матч с Лацио
В рамках первого тура основного этапа Лиги Европы "Динамо" принимает в Гамбурге "Лацио". Обе команды рассчитывают начать турнир с победы.
Александр Шовковский и Марко Барони определились со стартовыми составами команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Динамо" еще никогда в своей истории не обыгрывало "Лацио". И киевляне, и римляне в прошлые выходные потеряли очки в своих национальных чемпионатах, однако "бело-синие" продолжают лидировать в УПЛ.
Стартовые составы
"Динамо": Бущан — Тымчик, Себальос, Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко (капитан), Ванат, Кабаев.
Тренер: Александр Шовковский.
"Лацио": Проведель — Марушич, Патрик (капитан), Романьоли, Пеллегрини — Равелла, Весино — Чауна, Деле-Баширу, Педро — Диа.
Тренер: Марко Барони.
Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получит шанс на трансфер в один из самых популярных клубов Англии.
Защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с проблемами в лондонском "Арсенале".
Читайте Новини.LIVE!