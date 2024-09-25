Динамо-Лаціо — стартові склади на матч Ліги Європи

Шовковський здивував вибором стартового складу Динамо на матч із Лаціо
У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи "Динамо" приймає у Гамбурзі "Лаціо". Обидві команди розраховують розпочати турнір із перемоги.
Олександр Шовковський та Марко Бароні визначилися зі стартовими складами команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Динамо" ще ніколи у своїй історії не обігравало "Лаціо". І кияни, і римляни минулими вихідними втратили очки у своїх національних чемпіонатах, проте "біло-сині" продовжують лідирувати в УПЛ.
Стартові склади
"Динамо": Бущан — Тимчик, Себальос, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко (капітан), Ванат, Кабаєв.
Тренер: Олександр Шовковський.
"Лаціо": Проведель — Марушич, Патрік (капітан), Романьолі, Пеллегріні — Равелла, Весіно — Чауна, Деле-Башіра, Педро — Діа.
Тренер: Марко Бароні.
Нагадаємо, український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримає шанс на трансфер до одного з найпопулярніших клубів Англії.
Захисник збірної України Олександр Зінченко зіштовхнувся із проблемами у лондонському "Арсеналі".
Читайте Новини.LIVE!