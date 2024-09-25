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Шовковський здивував вибором стартового складу Динамо на матч із Лаціо

25 вересня 2024 20:50
Сергій Романчук - Редактор
Динамо-Лаціо — стартові склади на матч Ліги Європи
Тренер Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Сергій Романчук - Редактор

У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи "Динамо" приймає у Гамбурзі "Лаціо". Обидві команди розраховують розпочати турнір із перемоги.

Олександр Шовковський та Марко Бароні визначилися зі стартовими складами команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Динамо" ще ніколи у своїй історії не обігравало "Лаціо". І кияни, і римляни минулими вихідними втратили очки у своїх національних чемпіонатах, проте "біло-сині" продовжують лідирувати в УПЛ.

Георгій Бущан
Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: пресслужба клубу

Стартові склади

"Динамо": Бущан — Тимчик, Себальос, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко (капітан), Ванат, Кабаєв.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Лаціо": Проведель — Марушич, Патрік (капітан), Романьолі, Пеллегріні — Равелла, Весіно — Чауна, Деле-Башіра, Педро — Діа.

Тренер: Марко Бароні.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський Лаціо

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