Динамо-Лаціо — стартові склади на матч Ліги Європи

Тренер Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи "Динамо" приймає у Гамбурзі "Лаціо". Обидві команди розраховують розпочати турнір із перемоги.

Олександр Шовковський та Марко Бароні визначилися зі стартовими складами команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

"Динамо" ще ніколи у своїй історії не обігравало "Лаціо". І кияни, і римляни минулими вихідними втратили очки у своїх національних чемпіонатах, проте "біло-сині" продовжують лідирувати в УПЛ.

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан. Фото: пресслужба клубу

Стартові склади

"Динамо": Бущан — Тимчик, Себальос, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко (капітан), Ванат, Кабаєв.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Лаціо": Проведель — Марушич, Патрік (капітан), Романьолі, Пеллегріні — Равелла, Весіно — Чауна, Деле-Башіра, Педро — Діа.

Тренер: Марко Бароні.

Нагадаємо, український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримає шанс на трансфер до одного з найпопулярніших клубів Англії.

Захисник збірної України Олександр Зінченко зіштовхнувся із проблемами у лондонському "Арсеналі".