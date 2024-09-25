Тренер Лаціо виставить на матч із Динамо наполовину резервний склад

Наставник "Лаціо" Марко Бароні. Фото: instagram.com/marco_baroni_official/

Римський "Лаціо" не боїться втратити бали у матчі Ліги Європи з "Динамо". Головний тренер італійської команди зробив сміливу заяву напередодні протистояння.

Бароні надасть відпочинок деяким футболістам своєї команди у матчі з киянами, повідомляє Tutto Mercato.

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Київське "Динамо" та римський "Лаціо" зіграють у першому турі Ліги Європи у середу, 25 вересня. Матч відбудеться у Гамбурзі (Німеччина). Італійці прибули на поєдинок після поразки від "Фіорентини" (1:2) у Серії А, проте представники делегації "орлів" зберігають гарний настрій.

Форвард "Лаціо" Валентин Кастельянос. Фото: instagram.com/official_sslazio/

Бароні вважає Лігу Європи другорядним турніром

Головний тренер "Лаціо" назвав поєдинок із "Динамо" можливістю надати відпочинок деяким основним футболістам команди. Бароні збирається кинути у бій найближчий резерв.

Наставник заявив, що його команді необхідні матчі із сильними суперниками для того, щоб покращувати свою гру. Проте Бароні вважає міжнародні турніри можливістю для молодих футболістів набувати важливого досвіду.

Футболісти "Лаціо" з повагою ставляться до "Динамо", проте не збираються виходити на поле з думкою про перемогу за всяку ціну.

Нагадаємо, деякі вболівальники "Лаціо" приїхали до Німеччини з ножами та молотками, поліція провела масові затримання.

А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський пояснив, чому поєдинок із "Лаціо" стане для його команди важким випробуванням.