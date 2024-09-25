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Вболівальники Лаціо приїхали на матч із Динамо з ножами та молотками

25 вересня 2024 12:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Вболівальники Лаціо хотіли пронести ножі на матч із Динамо
Вболівальники Лаціо під час поєдинку Серії А. Фото: Reuters/Alberto Lingria
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Футболісти римського "Лаціо" готуються до виїзного матчу Ліги Європи з київським "Динамо". Вболівальники італійської команди вже спровокували скандал у Німеччині.

Поліція Гамбурга затримала декілька десятків італійців, повідомляє NDR.

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У середу, 25 вересня, о 22:00 за київським часом у Гамбурзі відбудеться матч першого туру Ліги Європи, в якому "Динамо" прийме "Лаціо". Квитки на двобій ще доступні у продажу, проте на трибунах стадіону може бути "спекотно".

Вболівальники Лаціо
Обстановка на матчі "Лаціо". Фото: скриншот YouTube

Вболівальники "Лаціо" приїхали на битву

Німецькі правоохоронці провели масове затримання італійських тифозі. Понад 50 вболівальників "Лаціо" прибули на матч із "Динамо" з ножами, молотками та рейками. Вони збиралися влаштувати побоїще із фанами, які підтримують київський клуб.

Чергові поліцейські помітили групу вболівальників, яка швидко рухалася вулицею Гамбурга у темному одязі та у пов'язках, які закривають обличчя. На вимогу зупинитись італійці відреагували втечею, але були спіймані силами правопорядку.

Усі вболівальники, які гуляли вулицями Гамбурга зі зброєю, були поміщені під варту. На матч Ліги чемпіонів вони не потраплять.

Нагадаємо, наставник "Динамо" Олександр Шовковський поділився думкою про складнощі, з якими його команда зіткнулася перед грою з "Лаціо".

Півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко пояснив, як його команда має намір перемогти суперника з Італії.

спорт футбол Динамо Ліга Європи вболівальники Лаціо

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