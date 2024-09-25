Болельщики Лацио хотели пронести ножи на матч с Динамо

Болельщики Лацио во время поединка Серии А. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Футболисты римского "Лацио" готовятся к выездному матчу Лиги Европы с киевским "Динамо". Болельщики итальянской команды уже спровоцировали скандал в Германии.

Полиция Гамбурга задержала несколько десятков итальянцев, сообщает NDR.

Читайте также:

В среду, 25 сентября, в 22:00 по киевскому времени в Гамбурге состоится матч первого тура Лиги Европы, в котором "Динамо" примет "Лацио". Билеты на поединок еще доступны в продаже, однако на трибунах стадиона может быть "жарко".

Обстановка на матче "Лацио". Фото: скриншот YouTube

Болельщики "Лацио" приехали на битву

Немецкие правоохранители провели массовое задержание итальянских тифози. Более 50 болельщиков "Лацио" прибыли на матч с "Динамо" с ножами, молотками и рейками. Они собирались устроить побоище с фанами, которые поддерживают киевский клуб.

Дежурные полицейские заметили группу болельщиков, которая быстро двигалась по улице Гамбурга в темной одежде и в повязках, которые закрывают лица. На требование остановиться итальянцы отреагировали бегством, но были пойманы силами правопорядка.

Все болельщики, которые гуляли по улицам Гамбурга с оружием, были помещены под стражу. На матч Лиги чемпионов они не попадут.

Напомним, наставник "Динамо" Александр Шовковский поделился мнением о сложностях, с которыми его команда столкнулась перед игрой с "Лацио".

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко объяснил, как его команда собирается победить соперника из Италии.