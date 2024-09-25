Болельщики Лацио хотели пронести ножи на матч с Динамо

Болельщики Лацио приехали на матч с Динамо с ножами и молотками
Футболисты римского "Лацио" готовятся к выездному матчу Лиги Европы с киевским "Динамо". Болельщики итальянской команды уже спровоцировали скандал в Германии.
Полиция Гамбурга задержала несколько десятков итальянцев, сообщает NDR.
В среду, 25 сентября, в 22:00 по киевскому времени в Гамбурге состоится матч первого тура Лиги Европы, в котором "Динамо" примет "Лацио". Билеты на поединок еще доступны в продаже, однако на трибунах стадиона может быть "жарко".
Болельщики "Лацио" приехали на битву
Немецкие правоохранители провели массовое задержание итальянских тифози. Более 50 болельщиков "Лацио" прибыли на матч с "Динамо" с ножами, молотками и рейками. Они собирались устроить побоище с фанами, которые поддерживают киевский клуб.
Дежурные полицейские заметили группу болельщиков, которая быстро двигалась по улице Гамбурга в темной одежде и в повязках, которые закрывают лица. На требование остановиться итальянцы отреагировали бегством, но были пойманы силами правопорядка.
Все болельщики, которые гуляли по улицам Гамбурга с оружием, были помещены под стражу. На матч Лиги чемпионов они не попадут.
Напомним, наставник "Динамо" Александр Шовковский поделился мнением о сложностях, с которыми его команда столкнулась перед игрой с "Лацио".
Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко объяснил, как его команда собирается победить соперника из Италии.
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