Шовковский назвал преимущество Динамо над Лацио перед матчем Лиги Европы

Тренеры Сергей Федоров и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о проблемах своей команды накануне дебюта в новом формате основного этапа Лиги Европы. "Бело-синие" готовятся к противостоянию с "Лацио".

Наставник "Динамо" с оптимизмом ждет поединок, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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В среду, 25 сентября, "Динамо" примет в немецком Гамбурге "Лацио". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Александр Шовковский объяснил, как его команда собирается победить сложного соперника.

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о "Лацио" и "Динамо"

Наставник украинской команды ждет непростой и интересный поединок. Шовковский заверил, что его тренерский штаб подробно изучил игру "Лацио", разобрал сильные и слабые стороны римской команды. Украинский специалист напомнил, что римляне не только забивают голы в каждом матче, но и регулярно пропускают мячи в свои ворота.

Шовковский рад тому, что "Динамо" выступит в Лиге чемпионов несмотря на то, что участие в турнире сопряжено с большим количество сложностей. Тренер отметил, что его команда добиралась в Гамбург 19 часов. Интенсивный график поединков привел к тому, что в "Динамо" уже появились травмированные игроки.

К тому же новый формат Лиги Европы приведет к тому, что "Динамо" придется играть в январе, хотя традиционно в это время футболисты украинских команд отдыхают. Однако Шовковский с интересом ждет первый матч "Динамо" в основном турнире Лиги Европы в качестве главного тренера.

Напомним, у Александра Зинченко возникли новые проблемы, которые помешают ему играть за "Арсенал".

Каталонская "Жирона" приняла решение предоставить украинскому футболисту статус свободного агента.