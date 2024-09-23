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Бывший футболист Динамо ушел из Жироны — где он будет играть

23 сентября 2024 12:17
Сергей Романчук - Редактор
Экс-футболист Динамо ушел из Жироны в качестве свободного агента
Виктор Цыганков и Дмитрий Мельниченко. Фото: instagram.com/ivan_ishchenko07/
Сергей Романчук - Редактор

Руководство "Жироны" приняло решение отпустить одного из украинских игроков. Дмитрий Мельниченко не сумел закрепиться в составе резервной команды каталонского клуба.

Воспитанник "Динамо" перешел в другую украинскую команду, сообщает официальный сайт "Жироны". 

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Еще один украинский футболист ушел из испанской "Жироны". Следом за Артемом Довбиком команду покинул Дмитрий Мельниченко. Его бесплатно отпустили в "Ла Унион Атлетико", который выступает в Сегунде. 

Дмитрий Мельниченко
Дмитрий Мельниченко на тренировке. Фото: instagram.com/_melnichenko_18/

Что известно о Мельниченко 

Воспитанник "Динамо" и львовского "Руха" участвовал в матчах Юношеской Лиги чемпионов. Дмитрий Мельниченко перешел в "Жирону" в 2023 году. Планировалось, что он будет бороться за место во второй команде каталонского клуба. 

Осенью прошлого года Мельниченко провел тренировку с основным составом "Жироны". Она осталась для Дмитрия единственной в составе команды Мичела Санчеса. Украинцу не удалось пробиться в основу "Жироны Б", и клуб решил предоставить игроку статус свободного агента. 

Напомним, другой каталонский клуб — "Барселона" — остался без основного голкипера как минимум до 2025 года. 

"Барселона" уже ищет замену Марку-Андре тер Стегену. Одним из кандидатов на трансфер в каталонскую команду стал украинский вратарь. 

Тем временем один из футболистов "Динамо" Кристиан Биловар прокомментировал беременность дочери президента клуба Игоря Суркиса. 

спорт футбол Футбол трансферы Жирона Дмитрий Мельниченко

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