Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колишній футболіст Динамо пішов із Жирони — де він гратиме arrow

Колишній футболіст Динамо пішов із Жирони — де він гратиме

23 вересня 2024 12:17
Сергій Романчук - Редактор
Ексфутболіст Динамо пішов із Жирони як вільний агент
Віктор Циганков та Дмитро Мельниченко. Фото: instagram.com/ivan_ishchenko07/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво "Жирони" ухвалило рішення відпустити одного з українських гравців. Дмитро Мельниченко не зумів закріпитись у складі резервної команди каталонського клубу.

Вихованець "Динамо" перейшов до іншої української команди, повідомляє офіційний сайт "Жирони".

Читайте також:

Ще один український футболіст пішов з іспанської "Жирони". Слідом за Артемом Довбиком команду залишив Дмитро Мельниченко. Його безкоштовно відпустили у "Ла Уніон Атлетіко", який виступає у Сегунді.

Дмитро Мельниченко
Дмитро Мельниченко на тренуванні. Фото: instagram.com/_melnichenko_18/

Що відомо про Мельниченка

Вихованець "Динамо" та львівського "Руху" брав участь у матчах Юнацької Ліги чемпіонів. Дмитро Мельниченко перейшов до "Жирони" у 2023 році. Планувалося, що він боротиметься за місце у другій команді каталонського клубу.

Восени минулого року Мельниченко провів тренування з основним складом "Жирони". Вона залишилася для Дмитра єдиною у складі команди Мічела Санчеса. Українцю не вдалося пробитися до основи "Жирони Б", і клуб вирішив надати гравцю статус вільного агента.

Нагадаємо, інший каталонський клуб — "Барселона" — залишився без основного голкіпера як мінімум до 2025 року.

"Барселона" вже шукає заміну Марку-Андре тер Стегену. Одним із кандидатів на трансфер у каталонську команду став український воротар.

Тим часом один із футболістів "Динамо" Крістіан Біловар прокоментував вагітність дочки президента клубу Ігоря Суркіса.

спорт футбол Футбол трансфери Жирона Дмитро Мельниченко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:19 Виноград в Україні подорожчав на третину — причини та цінові прогнози

12:18 Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон боєприпаси

12:17 Колишній футболіст Динамо пішов із Жирони — де він гратиме

12:17 Українські військові прорвали ділянку російського кордону — відео

11:49 Росіяни атакували Куп'янськ — є загибла

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:47 Покваптесь з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса — Рені

11:42 Відмова в обміні валюти — які проблеми можуть чекати на долари 2006 року

11:36 У шістьох областях відключили світло через обстріли окупантів

11:31 Дочка Суркіса чекає на дитину від футболіста Динамо — що відомо

11:30 Загроза все ж залишається — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:19 Виноград в Україні подорожчав на третину — причини та цінові прогнози

12:18 Чоловік намагався вивезти з Одещини за кордон боєприпаси

12:17 Колишній футболіст Динамо пішов із Жирони — де він гратиме

12:17 Українські військові прорвали ділянку російського кордону — відео

11:49 Росіяни атакували Куп'янськ — є загибла

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:47 Покваптесь з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса — Рені

11:42 Відмова в обміні валюти — які проблеми можуть чекати на долари 2006 року

11:36 У шістьох областях відключили світло через обстріли окупантів

11:31 Дочка Суркіса чекає на дитину від футболіста Динамо — що відомо

11:30 Загроза все ж залишається — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті