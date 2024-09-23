Ексфутболіст Динамо пішов із Жирони як вільний агент

Віктор Циганков та Дмитро Мельниченко. Фото: instagram.com/ivan_ishchenko07/

Керівництво "Жирони" ухвалило рішення відпустити одного з українських гравців. Дмитро Мельниченко не зумів закріпитись у складі резервної команди каталонського клубу.

Вихованець "Динамо" перейшов до іншої української команди, повідомляє офіційний сайт "Жирони".

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Ще один український футболіст пішов з іспанської "Жирони". Слідом за Артемом Довбиком команду залишив Дмитро Мельниченко. Його безкоштовно відпустили у "Ла Уніон Атлетіко", який виступає у Сегунді.

Дмитро Мельниченко на тренуванні. Фото: instagram.com/_melnichenko_18/

Що відомо про Мельниченка

Вихованець "Динамо" та львівського "Руху" брав участь у матчах Юнацької Ліги чемпіонів. Дмитро Мельниченко перейшов до "Жирони" у 2023 році. Планувалося, що він боротиметься за місце у другій команді каталонського клубу.

Восени минулого року Мельниченко провів тренування з основним складом "Жирони". Вона залишилася для Дмитра єдиною у складі команди Мічела Санчеса. Українцю не вдалося пробитися до основи "Жирони Б", і клуб вирішив надати гравцю статус вільного агента.

Нагадаємо, інший каталонський клуб — "Барселона" — залишився без основного голкіпера як мінімум до 2025 року.

"Барселона" вже шукає заміну Марку-Андре тер Стегену. Одним із кандидатів на трансфер у каталонську команду став український воротар.

Тим часом один із футболістів "Динамо" Крістіан Біловар прокоментував вагітність дочки президента клубу Ігоря Суркіса.