Ексфутболіст Динамо пішов із Жирони як вільний агент

Колишній футболіст Динамо пішов із Жирони — де він гратиме
Керівництво "Жирони" ухвалило рішення відпустити одного з українських гравців. Дмитро Мельниченко не зумів закріпитись у складі резервної команди каталонського клубу.
Вихованець "Динамо" перейшов до іншої української команди, повідомляє офіційний сайт "Жирони".
Ще один український футболіст пішов з іспанської "Жирони". Слідом за Артемом Довбиком команду залишив Дмитро Мельниченко. Його безкоштовно відпустили у "Ла Уніон Атлетіко", який виступає у Сегунді.
Що відомо про Мельниченка
Вихованець "Динамо" та львівського "Руху" брав участь у матчах Юнацької Ліги чемпіонів. Дмитро Мельниченко перейшов до "Жирони" у 2023 році. Планувалося, що він боротиметься за місце у другій команді каталонського клубу.
Восени минулого року Мельниченко провів тренування з основним складом "Жирони". Вона залишилася для Дмитра єдиною у складі команди Мічела Санчеса. Українцю не вдалося пробитися до основи "Жирони Б", і клуб вирішив надати гравцю статус вільного агента.
Нагадаємо, інший каталонський клуб — "Барселона" — залишився без основного голкіпера як мінімум до 2025 року.
"Барселона" вже шукає заміну Марку-Андре тер Стегену. Одним із кандидатів на трансфер у каталонську команду став український воротар.
Тим часом один із футболістів "Динамо" Крістіан Біловар прокоментував вагітність дочки президента клубу Ігоря Суркіса.
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